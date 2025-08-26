「脚長っ」加護亜依、ボディライン際立つ美脚ショット公開「お祭りでこんなかわいい人見たことないって」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは8月24日、自身のInstagramを更新。スタイル抜群の姿を披露しました。
【写真】加護亜依の抜群のボディライン
「ショーパンもnice」加護さんは「打ち合わせの合間に、少しお祭りに行ったよ」とつづり、2枚の写真を載せています。夜の路上で撮影したプライベートの姿を披露。ミニ丈のショートパンツに、ボディラインが浮き出た白のトップスを合わせたコーディネートです。ショートパンツからは美脚がすらりと伸び、抜群のスタイルが際立っています。
コメントでは「めちゃくちゃ超絶に可愛い過ぎます」「脚長っ」「可愛い 足細い」「ほっそーい」「ショーパンもnice」「加護ちゃんかわいい」「お祭りでこんなかわいい人見たことないって」「隙間時間使うの流石うまいね」と、絶賛の声が集まりました。
美しいオフショットを投稿18日には「どんな時もクロミ」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿した加護さん。トップスからはおなかがちらりと見えていて、色気があります。気になった人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:鎌田 弘)
