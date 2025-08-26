再生回数19万回を超えて話題となっているのは、Instagramアカウント『黒柴 陽(よう)と赤柴 春(はる)』に投稿された、母犬と息子犬の親子喧嘩の様子。母犬に自分のタオルを取られたと気が付いた息子犬が吠え始めたところ、可愛すぎる喧嘩が始まったと注目を集めることに。この光景には「ずっと見ていたいｗ」「ふたりとも可愛すぎですねｗ」と、コメントが寄せられることとなりました。

春くんが母犬・陽ちゃんに怒った理由

ある日のこと。赤柴の春くんは、自分の母親である陽ちゃんに怒らずにはいられない現場に遭遇。陽ちゃんがいったい何をしたのかというと…春くんのベッドに敷かれていたお気に入りのタオルを持ち出してしまったのでした。

陽ちゃんは春くんのタオルがお気に入りなのか、たびたび春くんの目を盗んではタオルを持ち出すのだそう。そんな陽ちゃんに春くんはとうとう堪忍袋の緒が切れてしまい、陽ちゃんのところにやってきて吠え始めたのだといいます。

陽ちゃんはというと、春くんに見つかってしまい、どことなく気まずそうなお顔。子どもに注意をされてしまうお母さんという立場逆転の光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

春くんと陽ちゃんの合唱が始まり…

自分のタオルを持ち出されて、陽ちゃんに注意をする春くん。すると、陽ちゃんは理由を説明するかのように、春くんの声に合わせて遠吠えを始めたのだとか。その口喧嘩の様子は、まるで人間の親子のようでクスッとしてしまいます。

お互いに声をあげて、一歩も引かない陽ちゃんと春くん。そのうち、ふたりの声は重なりあって合唱のようになっていたそう。そして、タオルをそっちのけで、吠えることに夢中になってしまうふたりなのでした。

親子喧嘩がいつの間にか大合唱に！

初めは春くんが陽ちゃんに注意をしていたのが、いつの間にか遠吠えの合唱に。ふたりともタオルのことは忘れているようです。（笑）

陽ちゃんは気分が乗ってきたのか、「ちょっと上げていくわよ！」と、本格的な遠吠えまで始めたとのこと。春くんも、陽ちゃんの声に合わせてコーラスを乗せていきます。

そうして合唱をしていたふたりですが、だんだんと疲れてきてしまったのでしょうか、いつの間にかふたりの声は止んでいたそう。合唱が終わった時には、春くんが「で、なんで怒ってたんだっけ？」と、スッキリした顔で陽ちゃんを見つめていたといいます。

この陽ちゃんと春くんの親子喧嘩の光景には、「いつまでも仲良く言い合いして欲しい♡」「今日もタオル刑事に早々に見つかっちゃったね（笑）」「タオル完全に忘れられてるｗ」など、たくさんの感想が寄せられています。

Instagramアカウント『黒柴 陽(よう)と赤柴 春(はる)』では、そんな仲良し親子の陽ちゃんと春くんの日々の様子が綴られていますよ。

