「どこかの俳優さんかと」サッカー日本代表FW、圧巻のビジュアル際立つモデルショットに「フリーズした」の声！
サッカー日本代表の上田綺世選手は8月25日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】上田綺世、モデルショット披露！
この投稿にファンからは、「大人のかっこよさが詰まり過ぎてます」「かっこよ過ぎて頭が追いついてません」「なっちゃんキュン死しちゃう」「雰囲気が違う」「モデルさんみたい」「かっこよ過ぎてフリーズした」「イケメン過ぎて一瞬誰かわからんかった」「タートルしっかり鹿島色良き」「アンタ最高だよ……」「スタイリング天才過ぎんか、、」「どこかの俳優さんかと思った」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「イケメン過ぎて一瞬誰かわからんかった」上田選手は「Safariの10月号に載ってます！ぜひ買って読んでみてください！@safarimagazine_official」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目では、落ち着いた色合いのジャケットを着こなしたモデルショットを披露しました。普段とは違う雰囲気で、大人の魅力が際立っています。
「かっこよ過ぎ」上田選手はInstagramでプライベートショットも多数公開しています。2024年12月31日の投稿では、黒いコートを着用したオフショットを披露。コメントでは、「かっこよ過ぎです！」「うわーおしゃれ」「眼鏡似合ってる」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
