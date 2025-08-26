泊まりがけの旅行から帰ってきて、お家の中でゆっくりしていたわんちゃん。疲れが取れていないわんちゃんを労ろうと、目の前におやつを置いてあげた飼い主さんですが…？思わず笑ってしまうまさかの展開には、たくさんのコメントが寄せられることに。「この結末は想像できませんでした（笑）」「期待を裏切らない展開」と、37万再生を超えて笑顔を届けています。

【動画：疲れて横になっている犬→目の前におやつを置いてあげた結果…想像すらしなかった『衝撃の展開』】

旅行から帰ってきてお疲れの茶々丸ちゃん

Instagramアカウント『tyatyamaru & nonoka』に投稿されたのは、柴犬の茶々丸ちゃんが床でのんびりとくつろいでいる姿。茶々丸ちゃんは泊まりがけの旅行から帰ってきて、その疲れがまだ少し残っていたようです。

この日は、その疲れを癒すために休養中だった茶々丸ちゃん。足を投げ出してボーッと遠くを見つめている茶々丸ちゃんの姿を見たら、疲れを癒やしてあげたくなってしまいます。

それはもちろん、飼い主さんも一緒。茶々丸ちゃんの様子を見た飼い主さんは、おやつで茶々丸ちゃんを労ることに。床で寝そべっている茶々丸ちゃんの目の前におやつを置いてあげることにしたのでした。

目にも止まらぬ速さでやってきたのは…

横になりながら、飼い主さんがおやつを置いていくのを見つめていた茶々丸ちゃん。茶々丸ちゃんは、少しするとおやつを食べようと体を起こしておやつに近づきます。

顔を近づけて、おやつまであと数センチ…と思ったその時、茶々丸ちゃんの娘の野々花ちゃんが、目にも止まらぬ速さでやってきたとのこと。

そして、なんと野々花ちゃんは床に置かれていたおやつをパクッと食べてしまったのだとか！その衝撃の展開に、茶々丸ちゃんはさっきまでおやつが置かれていた場所を呆然と見つめていたといいます。

おやつを食べられてしまい、なんだか気の毒な茶々丸ちゃんですが、まるでコントのような結末に思わず笑いが込み上げてきてしまいます。

旅行でたくさん遊んできた茶々丸ちゃんと野々花ちゃん

別の日の投稿には、茶々丸ちゃんと野々花ちゃんの旅行先での姿が収められていました。ひぐらしの鳴くウッドデッキでくつろぐ茶々丸ちゃんと野々花ちゃん。茶々丸ちゃんは外の景色が気になるのか、ゆったりとウッドデッキを歩いていくと、建物の外を眺めていたそう。

野々花ちゃんは、飼い主さんのそばでお耳を掻いてのんびりとしていたといいます。

こんなに素敵な場所なら、おうちに帰ってきてから動けなくなってしまうほどたくさん遊んでいたことにも納得してしまいます。

野々花ちゃんにおやつを食べられてしまった茶々丸ちゃんの光景には、「横からなんか来たｗ」「野々花ちゃんは夏バテ知らず…若いって素晴らしい」「『取られたぁ！』って声でましたｗ」とコメントが寄せられることに。思わず癒されてしまったという人が続出しています。

Instagramアカウント『tyatyamaru & nonoka』では、そんなおっとり柴犬の茶々丸ちゃんと、元気いっぱいな野々花ちゃんの日常が投稿されています。

