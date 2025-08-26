aespa・カリナ＆ニンニン、“強烈バンドビジュアル”で視線を釘付け！新AL『Rich Man』ティーザー公開

aespaのカリナとニンニンが新アルバムで強烈なビジュアルを披露した。

【写真】「直視できない…」カリナ、胸元露わな大胆ワンピ

aespaの6thミニアルバム『Rich Man』は、9月5日13時に各種音楽プラットフォームを通じて公開される。同名のタイトル曲をはじめ、HIPHOP、幻想的なR&B、感性的なミディアムテンポ、ポップなど、多彩なジャンルの6曲で構成されている。

特にタイトル曲『Rich Man』は、耳を奪う荒々しいエレキギターサウンドが特徴のダンスナンバー。中毒性のあるトップラインと多彩に展開されるバンドサウンドがメンバーの個性豊かなボーカルと調和し、パワフルで躍動感あふれるエネルギーを伝える。

（写真＝SMエンターテインメント）

また今回のアルバムは、“I am enough as I am. I am a ‘Rich Man’（今のままの私で十分。私こそが『Rich Man』）”というスローガンを掲げており、タイトル曲の歌詞にも「自分を信じ、愛する」ことをテーマにした自尊心と自己愛のメッセージが込められている。aespaならではの堂々とした主体的な魅力を示す作品になる予定だ。

さらに、8月26日に公式SNSを通じて公開された『Rich Man』のティーザーイメージには、マイク・ドラム・シンセサイザーを操り、“メタルテイスト”のバンドメンバーに変身したカリナとニンニンの姿が収められ、注目を集めた。

（写真＝SMエンターテインメント）

なお、aespaは6thミニアルバム『Rich Man』のリリースに先立ち、8月29日〜31日までの3日間、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで3度目の単独コンサート「2025 aespa LIVE TOUR - SYNK：AXIS LINE」を開催する。