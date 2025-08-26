sumikaが、ライブ映像作品『sumika Live Tour 2025「Vermillion’s」2025.6.29 at SAITAMA SUPER ARENA』を10月22日にリリースする。

本作品には、sumikaが今年3月から全国33公演にわたり行った同名のツアーのファイナル公演である6月29日のさいたまスーパーアリーナ公演を全曲収録。また、恒例のメンバーによるオーディオコメンタリーも収録されている。

初回生産限定盤のみ付属するDISC2には『Bonus Track Live Movie』を4曲、sumikaのライブサポートメンバーを迎えた『ゲストメンバー座談会』、ツアーの裏側を追った『Documentary』を収録。封入特典には、全100ページの『ツアーフォトブック』、限定コンテンツを見ることができる『NFCタグ入り ギターピック型キーホルダー』、見る角度で絵柄が変わる『レンチキュラーキーホルダー』や、シリアルナンバー入りの『レプリカバックステージパスステッカー』が付属する。

さらに、ファンクラブ会員のみ応募可能な、ツアー全公演で撮影した『道中記』宛名＆サイン入りチェキの応募シリアルも封入。あわせて購入特典の内容も発表された。

また、本日8月26日20時より、本作に収録されている「ふっかつのじゅもん」ライブ映像がYouTubeにて特別公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）