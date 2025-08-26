今後の活動に期待している「オーディション番組出身のアイドル」ランキング！ 2位「TWICE」、1位は？
All About ニュース編集部は8月1〜4日の期間で、全国の10〜60代の男女300人を対象に「オーディション番組出身のアイドルグループ」に関するアンケート調査を実施しました。
現在は、日本でもオーディション番組をきっかけにデビューするアイドルグループが増えています。そこで今回は、「今後の活動に期待しているオーディション番組出身のアイドルグループ」ランキングを紹介します。
2位に選ばれたのはTWICEです。世界を舞台に活躍するTWICEは、サバイバルオーディション番組『SIXTEEN』をきっかけにデビュー。日本人メンバー3人、韓国出身メンバー5人、台湾出身メンバー1人が在籍し、日本でも絶大な支持を集めています。
各メンバーの人気が高く、日本人だけのサブユニット・MISAMOも大ブレーク。常に注目されているグループで、今後も活躍が期待されています。現在は、日本公演も行うワールドツアーを開催中。さらに、日本での6枚目のアルバム『ENEMY』を2025年8月27日にリリース予定です。
回答者からは、「このままずっとトップアイドルとして世界的に活躍し続けて欲しいです」（50代女性／千葉県）、「世界を賑やかにしてくれると思う。パフォーマンスも最高です」（30代女性／岡山県）、「日本人もいて応援したい！ライブとかにもいってみたい」（20代女性／福岡県）などの意見が寄せられました。
1位に選ばれたのはNiziUでした。オーディションプロジェクト『Nizi Project』を通じて結成されたグループで、「Hulu」などで配信した番組は大ヒット。オーディションの様子は『スッキリ』（日本テレビ系）でも紹介され、幅広い世代の人気を獲得しました。『Make you happy』で見せたなわとびダンスが大ブームとなり、男女問わず人気が高いグループです。
そんなNiziUは、2025年8月30日、31日に開催される「a-nation」への出演が決定。また、初のホールツアー「NiziU Live with U 2025」を開催予定で、2025年はさらなる大ブレークが期待されています。
回答者からは、「かわいい娘たちにがんばって、活躍して夢を与えてほしい」（50代女性／岡山県）、「また、世間の大多数から注目を浴びるような楽曲を披露してほしいと思う」（20代女性／大阪府）、「若いのにステージ経験も多く、これからもっと成長していくのが楽しみです」（30代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
