NCT WISH、3rdミニAL収録曲『Baby Blue』MV公開！短編映画のような映像美で魅了

NCT WISHが、新曲『Baby Blue』のMVを公開した。

【写真】ユウシ＆リョウ＆サクヤ、制服姿で遊園地デート⁉

NCT WISHは、本日（8月26日）午前0時、YouTubeチャンネル「SMTOWN」を通じて、3rdミニアルバム『COLOR』の収録曲『Baby Blue』のMVを公開した。

公開されたMVは、少年から青年へと成長していく6人の物語をオムニバス形式で交差させて描き出している。叙情的な楽曲の雰囲気と相まって、短編映画を観ているかのような余韻を漂わせる仕上がりとなっている。

（写真＝SMエンターテインメント）

また、大切な瞬間を写真で記録する姿や、小さな船を一緒に作り上げる過程、青空や海、蝶などのモチーフを“ブルー”に重ねて描く感覚的な演出により、映像の完成度をさらに高めた。

収録曲『Baby Blue』は、穏やかなR&Bサウンドから始まり、クラシカルな展開で感情を積み重ねていくクロスオーバーR&Bポップナンバー。先行公開曲『Surf』の続編ともいえる歌詞には、波のように過ぎ去った過去に対する懐かしさが込められており、ダイナミックに広がるシンセサイザーとストリングスサウンドが感動を深める。

なお、NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は、9月1日午後6時に各種音楽配信サイトで全曲リリースされる。タイトル曲『COLOR』と収録曲『Baby Blue』を含む全7曲が収録されている。

（記事提供＝OSEN）