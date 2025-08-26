いくぜ！昇龍裂破！カプコンが誇る世界的人気格闘ゲーム『ストリートファイター』ハリウッド新実写映画化企画より、ケン役を演じるノア・センティネオがInstagramにて最新の写真を公開。ケン役に向けて仕上げた肉体を披露した。

ケンといえば金髪ロングのヘアスタイルと黒眉毛が特徴。センティネオは髪をまとめているが、原作ゲームのルックスが忠実に再現されているようだ。やったぜ！

この投稿をInstagramで見る

鍛え上げられた上半身からは、強力な昇竜拳が繰り出されそう。スウェットパンツの下半身もパンパンで、竜巻旋風脚にも説得力が期待できそうだ。

なお、キャプションに記載されている“Road brawler”は「路上の喧嘩屋」といった意味で、要するにストリート・ファイターの言い換えと見られる。

現時点で公開日は未定だが、オーストラリアにて主要撮影が開始された模様。この度のセンティネオの投稿にも、シドニーがジオタグ設定されている。

ケンのライバルであるリュウを演じるのは『ブレット・トレイン』（2022）アンドリュー・小路。バイソン役にラッパーの50セント、ダン役にスタンダップ・コメディアンのアンドリュー・シュルツ、春麗役にカリーナ・リャン、バルログ役に覆面ミュージシャンのオーヴィル・ペック、ブランカ役に『アクアマン』ジェイソン・モモア、ベガ役に『ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結』（2021）デヴィッド・ダストマルチャン、豪鬼役にWWEレスラーのローマン・レインズが配役されている。ガイル役はプロレスラーのコーディ・ローデスが演じるようだ。

製作は『名探偵ピカチュウ』（2019）やハリウッド版『GODZILLA ゴジラ』シリーズなどの米レジェンダリー。監督は日系フィルムメーカーのキタオ・サクライが就任している。

なおケン役を演じるセンティネオは、『ランボー』の前日譚映画で、若きジョン・ランボー役を演じることも。新世代アクションヒーローとしてますますブレイクしそうだ。

