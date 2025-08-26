新DCUにてスタートを切った「ピースメイカー」シーズン2に、ブルービートル参戦の可能性があるようだ。

ジェームズ・ガン監督による「ピースメイカー」シーズン2は、旧DCEUで展開されていたシーズン1のことで新ユニバースに移行させる力技と共にスタートしている。

映画『ブルービートル』は旧DCEU時代の最後期に登場した単独映画（日本は公開スルー）だ。DC初のメキシコ系ヒーローにして、映画では日本の特撮ヒーロー的なアクションが登場するとしてファンの間で注目された。主人公は平凡な高校生ハイメ・レイエスで、ある日運命が一変し、屈強なアーマーに身を包んだブルービートルとして巨悪に立ち向かう。

ガンは米のインタビューにて、「ブルービートルが『ピースメイカー』の今後のシーズンに登場すると期待したい」と問いかけられると、「そうですね、あなたに恵みがないとは言いません」と回答。肯定も否定もしない形だが、含みを持たせながら笑顔を見せた。

「ピースメイカー」シーズン2の手法に則れば、『ブルービートル』もDCUへの移行が容易となる。この映画はDCEUの他作品への言及や関わりがほとんどない独立した作品だったため、“『ブルービートル』はもともとDCU内の出来事だった”と設定できるためだ。

現在のところ、『ブルービートル』はアニメシリーズとしての続編が。主演ショロ・マリデュエニャも続投する予定で、「「最高にブッ飛んだアニメになる」と意気込んでいる。映画版監督のアンヘル・マヌエル・ソト、脚本のガレス・ダンネット＝アルコセル、プロデューサーのジョン・リカードが製作総指揮として再登板される。

