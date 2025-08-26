「べらぼう」井之脇海、妻が亡くなるシーンは「こみ上げてくるものがたくさんあって」

俳優の井之脇海（29歳）が、8月25日に放送された情報番組「ニュースーン」（NHK）に出演。大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で共演した小野花梨について、「恋心みたいなものをなるべく、丁寧に演じられたらなというふうにやってきました」と語った。



大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に出演している井之脇海が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



井之脇が演じている小田新之助という役は、武家生まれで浪人になり、小野花梨演じる花魁と足抜けをして百姓になり、長屋暮らしをしているが、井之脇は「1人の人生のいろんな面を演じることができて、本当に楽しい日々なんですけど、その中でも特に（小野花梨演じる）うつせみ、後のふくとのパートが結構、大事なので、そこの恋心みたいなものをなるべく、丁寧に演じられたらなというふうにやってきました」と話す。



先週の放送では妻が亡くなるというシーンを演じたが、井之脇は「苦しかったですね。小野さんともクランクインからずっと一緒に1年以上演じてきたので、ずっとパートナーとしてという意識もあって。もちろん役の上ですけど恋心もずっと持って、むしろをめくると目をつぶっていて、それだけでこみ上げてくるものがたくさんあって」と語った。