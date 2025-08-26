GK Marketingは、サンシャイン水族館とVTuber・結城さくなさんのコラボイベント「さくなだすいぞくかん」を9月12日より開催する。期間は10月5日まで。

ドジっ子メイドな個人勢VTuber・結城さくなさんとサンシャイン水族館がコラボ。18時15分～21時の夜間特別イベントとして、館内には描き下ろしイラストを用いた装飾やフォトスポット、3Dホログラムサイネージを設置するほか、結城さくなさんが大好きなクリオネを“イチオシ水槽”として特別な装飾で展示する。

また、水槽や生き物についての解説を楽しめる録り下ろし音声ガイド（300円）を実施。さらにオリジナルイラストを使用したコラボ記念グッズ、オリジナルトートバッグと入場チケットがセットになった特典付き入場チケットも販売される。

【グッズ】

「オーロラ缶バッジコレクション（全8種・ランダム仕様）」価格：550円

「オーロラアクリルスタンド（全2種）」価格：1,650円

「ラバーストラップ（全4種）」価格：880円

「B2タペストリー（全2種）」価格：3,300円

店舗限定グッズ購入特典「イラストカード」（コラボグッズを2,200円購入毎に1枚プレゼント）

【特典付き入場チケット】

オリジナルトートバッグ（大人：5,100円～5,500円、こども：3,800円、幼児：3,300円）

(C)2024-2025yuukisakuna

