東海地方はきょうも、暑さと急な激しい雨に注意が必要です。

【写真を見る】東海地方は雷や急な激しい雨などに注意 最高気温は名古屋で36℃予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（8/26 昼）

きょうは雲が多いものの、時折、晴れ間がのぞいた名古屋市内。

午前7時半頃に、気温は30℃に達し、朝から厳しい暑さになっています。



街中では日傘や携帯ファンを使って暑さをしのいでいる人の姿が目立ちました。

正午前の名古屋市内は雲が多く出ています。きょう愛知県と三重県には熱中症警戒アラートが発表されています。





できるだけ涼しい環境で過ごし、こまめな水分、塩分補給など熱中症予防を心がけましょう。

午後は日差しの届く所が多いものの、大気の状態が不安定になり所々で雨が降る見込みです。雷や急な激しい雨など天気の急変にご注意ください。



最高気温は名古屋で36℃、岐阜で35℃、豊橋や津、尾鷲では34℃の予想です。湿度が高く、蒸し暑くなる所が多いでしょう。

【週間予報】

あす水曜日は飛騨地方を中心に雨が降るでしょう。来週にかけては晴れる日が多く、各地で猛暑が続く見込みです。名古屋や岐阜では体温並みの暑さが続出するでしょう。引き続き熱中症に警戒してください。