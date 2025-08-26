『ドラクエ7』嘘だろ…発売25周年 場面カット公開でファン懐かしむ「キーファ種返せ…」「鬱展開多め」
人気ゲーム『ドラゴンクエスト』（ドラクエ）シリーズの『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』が、本日26日に発売から25年が経過した。ドラクエ公式Xでは、ファンに思い出のセリフやシーンを呼びかけている。
【画像】マリベルの告白シーン！公開された『ドラクエ7』の名場面カット
Xでは「25年前の本日は『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』の発売日」と報告。
懐かしい場面カットとともに「ふしぎな石版に導かれ、少年たちは見知らぬ世界へ旅立つことに 「はなす」コマンドでは仲間たちとの会話を楽しむことができました ＃DQ7 の思い出のセリフやシーンをぜひ教えてくださいね↓」と伝えている。
これにファンは「兄がやってるのを隣で見ていてひたすらダンビラムーチョの心が手に入らずダンビラムーチョ自体が仲間になり続けてふと言った言葉が「お前の体は要らないんだよ！お前の心が欲しいんだよ！！」と、なんか告白みたいな事言って爆笑してた」「100時間じゃ遊びきれず、やり込み続けて神様1ターン撃破出来るまでプレイしました 他のナンバリングとは異なり、鬱展開多めのストーリーも味があって良かったです」。
「マリベルずっ推し」「できることならこの村燃やしたいと何度思ったことか」「石の町、ゼボット＆エリー、キーファ種返せ…色々言われてるけど、石版集め、私は嫌いじゃなかったです リメイクでたら絶対買うと思う」などと思い出の声をあげている。
