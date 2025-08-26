伊織もえ、”流出写真”に衝撃 本人も恐れている一枚に「このギャップで好きになる」「右のは凄く情けない」
人気コスプレイヤーでグラビアアイドルの伊織もえが25日、自身のXを更新し、”流出写真“を投稿した。
【写真】顔がやばい…すっぴん？話題の伊織もえ流出写真
Xでは「ネット民が想像してる流出と伊織もえが恐れてる流出」と題して、2種類の写真を公開。ひとつは大胆ボディをあらわにした水着姿で、もうひとつはすっぴん風な写真となっている。
これにファンは「良い流出と、良い流出」「自ら流出していくスタイル」「右のもえは凄く情けないです」「むしろこのギャップで好きになる」「先に上げてしまえば流出にならないスタイルすき」などと反応している。
伊織もえは、SNSフォロワー総数が世界で460万人を超える、アジア圏を中心に活躍中の日本を代表するコスプレイヤー・グラビアアイドル・ストリーマー。
二次元のキャラクターがそのまま三次元に出てきたようなコスプレ表現と、 グラビアでも評価の高いスタイル、あどけない表情&癒し系ボイスが多くのファンに支持されている。海外での人気も高く、中国、シンガポール、ロシア、フランスのイベントにも招致され、最近ではコスプレだけにとどまらず、CMや雑誌、ラジオなどにも活躍の場を広げている。
