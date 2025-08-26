『ルマンド』がスイーツに かっぱ寿司とコラボでプリン＆パフェに変身
かっぱ寿司は、9月4日から12月3日の期間、同店のスイーツブランド「ごちCAFE」より、老舗菓子メーカーブルボンの人気商品『ルマンド』とコラボレーションした「ルマンド プレミアムプリン」スイーツ全3種を販売する。
【写真】食感がアクセントに！『ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン』
同店は、ブルボン監修のもと、誰もが愛する定番菓子『ルマンド』を使用したオリジナルスイーツを販売。1974年の発売以来、半世紀以上にわたり親しまれてきた『ルマンド』。その上品な甘さと軽やかな食感を、同店ならではのプレミアムデザートとして仕立てた。
今回のコラボレーションでは、『ルマンド』の特徴であるサクサクとした歯ざわりと、クレープクッキーの繊細な味わいを活かし、プリンやパフェという新たなスタイルで表現。ココアプリンをベースに、ホイップクリームやカラメルソース、フィアンティーヌなど、こだわりの素材を組み合わせることで、ルマンドの魅力を最大限に引き出した。
■商品詳細 ※価格は全て税込
『ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン』390円
ルマンドをイメージしたココアプリンに、ホイップクリームとほろ苦いカラメルソースを合わせ、さらにフィアンティーヌとルマンドをトッピング。ホイップとカラメルがココアプリンにほどよい落ち着きを加え、フィアンティーヌによるバターの香ばしさと軽やかな食感がアクセントに。ルマンドのような上品な甘さと香りを存分に楽しめる一品で、プリンとともぜいたくに味わうことができる。
『ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリンパフェ』490円
ルマンドをイメージしたココアプリンを土台に、層ごとに異なる食感を楽しめる監修デザート。軽やかな歯ざわりと上品な甘さが魅力のロングセラー『ルマンド』、ザクザク食感の『ひとくちルマンド』、なめらかな口当たりのチョコムースを組み合わせ、多彩な味わいをぜいたくに堪能できる。
『【お持ち帰り用】ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン』390円
『プレミアムスイーツBOX』2280円
『プレミアムプリン』3個と『ブルボン監修 ルマンド プレミアムプリン』3個が入った、単品注文よりも150円お得なセット。
