NEWS増田貴久、『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』 応援アンバサダーに就任
3人組グループ・NEWSの増田貴久が、12月13日から25日まで東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）で開催される『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド2025』 の応援アンバサダーに就任した。
【写真】華やかすぎ！『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』2024年公演
増田自身もこれまでに何度もその舞台に立っている東急シアターオーブで、2016年日本初演以来、“渋谷の冬の風物詩”として愛されてきた同公演を盛り上げ、その魅力を語っていく。
『ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド』は、歌とダンス、スケートショー、そしてサンタクロースの登場など、息つく間もないパフォーマンスにワクワクと感動が止まらない、まさに“劇場で楽しむクリスマス”。
アメリカから来日する実力派シンガーたちが歌うクリスマスソング、ダンサーたちの一糸乱れぬラインダンスやタップダンス、煌びやかな衣装など、本場アメリカの豪華でクラシカルなクリスマスショーの魅力と、日本を代表するテーマパークショークリエイターの金谷かほりが手掛けた演出、LEDを駆使した映像、精巧な舞台セットが融合し、ここでしか味わえないドラマチックなクリスマスの世界が劇場全体を包み込む。増田は本公演に出演しない。
なお、12月23日から25日の4公演は、来場者全員にサンタ帽をプレゼントする。
