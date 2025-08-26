¶å½£¡ÁÅìËÌ¤ÇÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¡¡ËÌ³¤Æ»¤¢¤¹Ä«¤Ë¤«¤±·ã¤·¤¤±« 180¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ±«ÎÌ¡¡ÅìËÌ¤¢¤¹ÆüÃæ¤Ë¤«¤±³èÈ¯¤Ê±«±À¡Úº£¸å¤Î±«¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
¤¤ç¤¦¤âÁ´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µÚÀîµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤âÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Äãµ¤°µ¤äÁ°Àþ¤¬¶á¤Å¤¯ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï±«±À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸å¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤¢¤¹¤ÎÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ìë¤«¤é¤¢¤¹¤ÎÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅìËÌ¤Ë¤â³èÈ¯¤Ê±«±À¤¬¤«¤«¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ180¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÅìËÌ¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ë¤«¤±¤Æ200¥ß¥ê¤¯¤é¤¤¤Î±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¹¤âÅìµþÅÔ¿´¤Ï36¡îÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢±«¤Î¸å¡¢¾¯¤·½ë¤µ¤ÎÏÂ¤é¤°¤È¤³¤í¤â¤¢¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºÆ¤Ó35¡î°Ê¾å¤ÎÃÏÅÀ¤¬Áý¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
