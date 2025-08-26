お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが２６日、都内で行われた、９月１日の「防災の日」に先駆けて発足した「ｆｉｒｅ ｌｉｍｉｔ １２０」プロジェクトローンチ発表会に出席。１０日に俳優・二階堂ふみとの結婚を発表してから初の公の場となった。

イベント後に報道陣から拍手とともに祝福されたカズレーザーは「ありがとうございます」と感謝。周囲の反応については「結構本当思った以上の人からおめでとうの言葉をもらう。めちゃくちゃ祝ってもらった」と説明、「おめでとうと同時に私もうれしいですって言ってくれる人が多くて、こんなことで喜んでもらえるなら定期的に結婚しようかなと思いました」と盛大にぼけていた。

心境の変化については「特にない」とし「ふわふわと生きてますね」とケロリ。ただ「お祝いをすごいいただくけど、そのお返しに何を渡せばいいか、すげえ迷ってる」と苦笑いで語っていた。

イベントでは、防災士の幾田雅明氏とのトークで、幾田氏が離婚相談などをはじめとしたカウンセラーもしていたという経歴から「結婚されたばっかですもんね。愛の炎は消えませんけどね」と結婚に触れられる一幕も。カズレーザーは思わぬいじりに「縁起でも無いことを」と反応し、「良いんですよ」と照れながらツッコんでいた。