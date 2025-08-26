²Î¼ê¡¦Âç¿¹Ì÷»Ò¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤éÅÅ·â°ÜÀÒ¡Ä¸µ¸øÌ³°÷¤Î´ë¶È¤òÁª¤ó¤À¥ï¥±¤Ï¡©¡¡¡Ö¤É¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅìµþ¤òÁÏ¤ì¤ë¡×
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹Ì÷»Ò»á¤¬¡¢6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ëÂåÉ½¤Î¼é»þ·ò»á
¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤òÎ¥¤ì¤¿¸å¤Î½êÂ°Àè¤¬¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¡É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ÀÌóÀè¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È»ö¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿´ë¶È¡£ÂåÉ½¤Î¼é»þ·ò»á¤Ï¡¢¹âÃÎ¸©¿Üºê»ÔÌò½ê¿¦°÷»þÂå¤Ë¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¡Ö¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¡×¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ³ÛÆüËÜ°ì¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£
²»³Ú¤ÈÃÏ°è³èÀ¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È°Û¤Ê¤ëÎÎ°è¤¬¤Ê¤¼º£¡¢·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼é»þ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Âç¿¹Ì÷»Ò¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡£
¼é»þ¡§¾¯¤·ÁÌ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¿Üºê»ÔÌò½ê¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿º¢¤«¤é¡Ö¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¡×¤È¤¤¤¦¤æ¤ë¥¥ã¥é¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè½µ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¼Ö¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È²»³Ú¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2014Ç¯º¢¤«¤éÂç¿¹Ì÷»Ò¤µ¤ó¤Î¶Ê¤¬¥Á¡¼¥àÆâ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤Û¤É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤¬SNS¤Ç¡ÖÂç¿¹Ì÷»Ò¤µ¤ó¤¬¹¥¤¡×¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¥°¥Ã¥º¤òº¹¤·Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤¬¥°¥Ã¥º¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤Ë¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¤¬¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤«¤é¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤âÁý¤¨¡¢´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Âç¿¹Ì÷»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¡£
¼é»þ¡§¤¢¤ë»þ¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤«¤é¡Ö°ÜÀÒ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¾¯¤·¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤¦¤Á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Î¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Í½ÁÛ³°¤Ç¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤¯È¯ÁÛ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¤â¤È¤â¤ÈÂç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Ç¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢È¯ÁÛ¤¬½ÀÆð¤ÊÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÌ¾¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤³¤È¤âÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¾´¶Åª¤Ë²¿¤«¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢Êý¸þÀ¤äÁÛ¤¤¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Âç¿¹¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤ÈÃÏÊýÁÏÀ¸¤ËÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¡£
¼é»þ¡§¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤äÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢³¤³°»ö¶È¤ä´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¡¢¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤¬É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤â¡¢²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤â¤Î¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÅÀ¤Ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÂ°·ÀÌó¤È¤¤¤¦·Á¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¦ÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£°ì»þÅª¤Ê´Ø¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¿¼¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸åÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÃÏ°è¤ò´¬¤¹þ¤à²»³ÚÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡×¤È¤Ï¡£
¼é»þ¡§ËÍ¤é¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥»¥Ã¥È¡½¤Ä¤Þ¤ê»ñ¸»¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤±¤ëÍ¾ÃÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤Ê¤¬¤é¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤ò·Ç¤²¤ë²ñ¼Ò¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Åª¤Ê³èÆ°¤Ç·ÑÂ³À¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤È¤â¤ÈËÍ¼«¿È¤¬¸øÌ³°÷¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤äÃÏ°è¤Î´¬¤¹þ¤ßÊý¤ÏÈ©´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤È¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò³è¤«¤·¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤È²»³Ú¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°õ¾ÝÅª¤ÊÃÏ°è¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷·Ê¤äÆÃ»º¤ò¾¯¤·¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï°ì¤Ä¤ÎÊ¸²½Åª¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ä®Á´ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤Î¤ÏÂç¿¹¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ°èÀ¤ò¾¯¤·³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Å¸³«¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Âç¿¹¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö²»³Ú¤Ç¤É¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÅìµþ¤òÁÏ¤ì¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼é»þ¡§¤Ï¤¤¡¢¼Â¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¹þ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¸½¾ì¤ÇÆü¡¹¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡ÈÅìµþ°ì¶Ë½¸Ãæ¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÆüËÜ¤Ã¤Æ¡¢Í¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤Û¤ÉÅìµþ¤ËµÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¹½¿Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ç¡¢ÃÏÊý¤Î¿Í¸ý¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸º¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Åìµþ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¿Íºà¤ä»ñ¸»¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÅìµþ¤Ï¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë·¿¼«¼£ÂÎ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ËÍ¤é¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ä¥â¥Î¡¢¿Íºà¤¬ÃÏÊý¤Ë¤â½Û´Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤³¤Ë¤À¤Ã¤ÆÊ¸²½¤Ï°é¤Ä¤·¡¢Ë¤«¤µ¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£²»³Ú¤È¤¤¤¦É½¸½¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¡ÈÅìµþ¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®ÎÌ¤äÁÏÂ¤À¤ò»ý¤Ã¤¿¶õ´Ö¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë--¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤À¤Ã¤ÆÅìµþ¤òºî¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë´õË¾¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸½¼ÂÅª¤ÊÀïÎ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ¸²½¤ä·ÐºÑ¤¬¼«Áö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Åìµþ¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º£¸å¡¢¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤È¤·¤ÆÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¦ÁÏ¡×¤ÎÍýÁÛÁü¤ò¡£
¼é»þ¡§Âç¿¹¤µ¤ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈà½÷¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤È°ì½ï¤ËÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¤ò¡¢º£ÅÙ¤ÏÈà½÷¼«¿È¤Î³èÆ°¤ËºÆÅê»ñ¤·¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤¬¤µ¤é¤Ë¿·¤·¤¤ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÊ¸²½¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÉ½¸½¡×¤È¡ÖÃÏ°è¤Î²ÄÇ½À¡×¤¬½Û´Ä¤·¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¶¦¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐºÇ¹â¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼é»þ ·ò¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤â¤ê¤È¤¡¦¤¿¤±¤·¡¡1986Ç¯²¬»³¸©ÁÒÉß»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£´ØÀ¾Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹âÃÎ¸©¿Üºê»ÔÌò½ê¤Ç¾¦¹©´Ñ¸÷¤òÃ´Åö¤·¡¢¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¡Ö¤·¤ó¤¸¤ç¤¦·¯¡×¤ò´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£SNSÀïÎ¬¤äPR¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢2016Ç¯¤Ë¤æ¤ë¥¥ã¥é¥°¥é¥ó¥×¥êÁ´¹ñ1°Ì¤Ë¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ³Û¤âÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¡£2020Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ë¤òÀßÎ©¡£¡Ö¹âÃÎ¤«¤ï¤¦¤½»Ô¾ì¡×¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏÊý¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤äÃÏ°è³èÀ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£¸½ºß¤ÏÊ£¿ô¤ÎÃÄÂÎ¤ÇÂåÉ½¡¦Íý»ö¤òÌ³¤á¡¢¹ÔÀ¯¡ßÌ±´Ö¤ÎÃÎ¸«¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·ÈÃæ¡£
Âç¿¹Ì÷»Ò¡Ö²»±©³Ú±àTOUR 2025¡×¡Ê°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¡¢³Ø³ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¡Ë
8/23(ÅÚ) ¡Ú¹Åç¡ÛLIVE VANQUISH
8/24(Æü) ¡ÚÊ¡²¬¡ÛDRUM LOGOS
8/31(Æü) ¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚPENNYLANE24
9/5(¶â) ¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
9/6(ÅÚ) ¡ÚµþÅÔ¡Ûâùâù¡¡´°Çä
9/7(Æü) ¡ÚÂçºå¡Û¤Ê¤ó¤ÐHatch¡¡2³¬ÀÊ´°Çä
9/20(ÅÚ) ¡ÚÀÐÀî¡Û¶âÂôEIGHT HALL
9/21(Æü) ¡ÚÉÙ»³¡ÛÉÙ»³MAIRO¡¡´°Çä
10/2(ÌÚ) ¡ÚÅìµþ¡ÛZepp Diver City (TOKYO)¡¡2³¬ÀÊ´°Çä
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÀÄÅç ¤Û¤Ê¤ß¡Ë