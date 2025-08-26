｢マルハニチロ｣とさば料理専門店｢SABAR｣がコラボした期間限定メニューを食べてみた

さばを知りつくした｢マルハニチロ｣とさば料理専門店｢SABAR｣がコラボしたメニューが、2025年9月までの期間限定で｢SABAR｣大門店･大阪梅田阪急三番街店などにて楽しめます。マルハニチロ｢さば水煮｣を使ったメニューは、栄養たっぷりで、さばの美味しさをまるごと味わえます。ランチ限定メニューや一品メニューがあり、取材してきましたので紹介します。

マルハニチロ✕さば料理専門店｢SABAR｣

さば料理専門店｢SABAR｣とマルハニチロとの期間限定フェアが開催している店舗は、SABAR大門店･銀座店･大阪梅田阪急三番街店です。※このほか順次開催予定とのことなので、訪問時にご確認ください。

さば料理専門店｢SABAR｣は、全品さばに特化した料理が楽しめるお店です。店内は、さばをモチーフにした内装です。

まずは、ランチ限定メニューを紹介します。ランチ限定メニューの｢さばキムナ丼定食｣1298円(税込)。食べ応えのあるメニューです。

さばの水煮缶、納豆、キムチ、白髪ネギ、フライドオニオン、青ネギ、水菜、さば節の8種類をユッケだれで絡めた丼は、彩りも豊かでとても豪華。特にマルハニチロ｢さば水煮｣はキムチの辛みと好相性です。

さばキム2025のメニュー

｢マルハニチロ｣とさば料理専門店｢SABAR｣がコラボしたメニューは、他にもあります。

｢さば納豆ひっぱりうどん｣1,298円(税込)。山形県の郷土料理｢ひっぱりうどん｣をアレンジした一品です。マルハニチロの｢さば水煮｣、納豆、卵などをつけだれからめて食べていただきます。

｢プルコギ風さばキムPIZZA｣858円(税込)。サバの旨みとキムチのほどよい辛さがアクセントに。あたたかいうちに食べてくださいね。

｢さばキムポテサラ｣462円(税込)。さば、キムチ、ポテトサラダが相性抜群なサラダです。これをおつまみにすると、ビールがすすみそう！

いかがでしたか。

｢マルハニチロ｣とさば料理専門店｢SABAR｣による期間限定メニューは、2025年9月までの提供。気になる方はぜひ早めに足を運んでみてください。暑さが続く今こそ、さば料理で元気をチャージしましょう♡

取材協力/マルハニチロ