新車99万円で4人乗れる！ トヨタ「軽セダン」シンプル装備×低燃費でコスパ最強！ めちゃ青く光る内装イルミネーションがスゴい「最新ピクシスエポック」に注目！

シンプル装備×低燃費でコスパ最強！

国内最大の自動車メーカーであるトヨタは、小型車から最高級車に至るまで、幅広いモデルを取り揃えています。

そのラインナップの中で最も高価な乗用車が2500万円の「センチュリー」である一方、最も手頃なモデルとして100万円を下回る軽自動車も存在。

それが「ピクシスエポック」です。

ブルーのイルミネーションがムーディな「ピクシスエポック」（純正アクセサリー装着）

ピクシスエポックは、2011年よりダイハツからのOEM供給を受けて販売されている「ピクシスシリーズ」の軽セダンです。同シリーズには軽トラック（ピクシストラック）や軽バン（ピクシス版）もラインナップされています。

乗用タイプのピクシスエポックは、ダイハツ「ミライース」をベースとするOEM車。2012年に初代が登場、現行モデルは2017年に全面刷新された2代目にあたります。

ボディは全長3395mm×全幅1475mm×全高1500mmとコンパクトにまとめられており、内外装はシンプルなデザインで、4人が快適に過ごせる移動空間を提供します。

パワーユニットには最高出力49馬力の660cc自然吸気エンジンとCVTを搭載。ターボ車の設定はありませんが、軽量な車体を活かしてスムーズで快適な走行を実現します。

駆動方式は2WDと4WDが用意され、WLTCモード燃費は23.2km／Lから25.0km／Lと優秀な数値を誇ります。

最新モデルは2024年10月に一部改良が加えられており、リアソナー増設による安全性能の向上や、寒冷地仕様の2WD車への標準装備化が図られました。

また、この改良でグレード体系は4種類に集約され、全車に予防安全システム「スマートアシストIII」が標準装備となりました。これにより、歩行者対応の衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置、車線逸脱警報などが備わり、充実した安全性能を確保しています。

グレードは装備に応じて分かれており、上級グレードにはLEDヘッドランプやアルミホイール、オートエアコンといった豪華なアイテムが装着されます。

最も価格の安い「B“SA III”」は、それらの装備を省いたシンプルな仕様です。

外観は13インチスチールホイールや手動可倒式ドアミラー、ハロゲンヘッドランプといった実用的な装備で構成。内装も華美な装飾はなくエアコンはマニュアル式と簡素ですが、先進的な自発光式デジタルメーターや前席パワーウインドウ、キーレスエントリーといった日常の利便性を高める装備はしっかりと備えています。

そして何より、最新の運転支援機能も完備している点が大きな魅力です。

ピクシスエポックの価格（消費税込、以下同）は99万2200円から144万6500円です。

日常の足として活用する軽自動車として、優れたコストパフォーマンスを実現した一台と言えるでしょう。

そんなピクシスエポックには、多彩な純正アクセサリーが設定されています。

外観は、フロントスポイラーやサイドマッドガードといったエアロパーツのほか、ボンネットフード、リアドア、ドアミラーに装着するメッキガーニッシュで個性を演出することができます。

内装は、ウッド調・ピアノブラック調のインテリアパネルセットに加え、革製のステアリングカバーやシフトノブが用意されるなど、高級感のあるインテリアに仕立てることが可能。

さらに注目されるのはインテリアのイルミネーション類で、フロントシートの足元とドリンクホルダー＆トレイ、インナードアハンドル（前後）をブルーの光が照らし、夜間のドライブをムーディに盛り上げます。