【義姉と！駐車場トラブル】なんで？「好きにしていいよ」からの「迷惑です」＜第1話＞#4コマ母道場
きょうだいの妻、つまり義姉か義妹がいたとしたら、どんなお付き合いをしたいですか？実の姉妹のように仲良くなりたい！ 甘えたり頼ったりしたい！ と考える人もいるのかもしれません。しかし「親しき仲にも礼儀あり」。「家族になったんだから」といって甘えすぎると、関係が悪化したり、トラブルに発展したりするかもしれませんよ……。
第1話 ひどい義姉
【編集部コメント】
毎週日曜に実家へ遊びに行くのが、エマさんのルーティン。それだけご両親と仲がいいのですね。とてもステキなことだと思います。そんなエマさんは、運転下手＆実家の駐車場が停めにくいということもあり、近所に住むお兄さんの家に車を停めさせてもらっていました。しかしある日突然お義姉さんから「やめてください」と言われてしまい、「義理とはいえ家族なのに冷たいじゃない……！」と激しくモヤモヤ。一見冷たいお義姉さんにも思えますが、よくよく考えると駐車場の利用は毎週のこと。この一件、はたしてどちらのほうがよくないのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
