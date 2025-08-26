ホンダ「“ミニ”NSX」!? “軽規格超え”の「S660」が登場!? パカッと開かない方式で「リトラ」も完全再現なワイズスクエア「NS660」が「K4-GP」で大活躍

話題沸騰の「NS660」が軽耐久レースに登場！

2025年1月に開催された東京オートサロンで、大きな注目を集めたカスタムカー「NS660」。

その後、軽自動車主体の耐久レース「K4-GP」に参戦し、さらなる話題を呼んでいます。 今回は、出場の経緯や感想などについて、担当者に話を聞きました。

めちゃ小さいNSXが登場!?

2025年1月の東京オートサロンでは、数多くの個性豊かなカスタムカーが並ぶなか、ひときわ注目を集めたのがNS660でした。

NS660は、ホンダの軽スポーツカー「S660」をベースに、初代「NSX」のデザインを本格的に再現したカスタムモデル。ワイズスクエア（WAISE SQUARE）が開発を主導し、株式会社WONDERが販売を担当しています。

エクステリアには、フロント・リアバンパースポイラー、フェンダー、サイドスカート、エアロエンジンフード、リアウイングなどを装備。初代NSXの特徴的なフロントノーズやサイドのエアインテークまで忠実に再現されています。

ヘッドライトにはリトラクタブル風のデザインを採用し、細部に至るまでこだわり抜かれた造形が印象的です。

NSXを忠実に再現しながらも、独自の個性を放つNS660の姿に、SNSでは「可愛すぎてヤバい！」「かっこいい」「欲しすぎる」「めっちゃいい！」といった称賛の声が数多く寄せられました。

その魅力はデザイン性だけにとどまらず、実走行面でも高い評価を得ています。

2025年4月には富士スピードウェイでテスト走行を実施し、雨天のコンディションでも安定した走行性能を確認。2分21秒という好タイムを記録しました。

その後、サーキット走行による改良を重ねたことで、市販化がスタート。販売形態は2パターンが用意されています。

ワイズスクエアによる未塗装FRP一式に、ヘッドライトとNSXテールランプを含む「ボディキット」が143万円。WONDERによる塗装・取り付け・配線・車検取得・登録までを含んだフルパッケージ仕様は250万円で展開されています。

話題の尽きないNS660は、2025年8月14日に富士スピードウェイで開催された10時間耐久レース「K4-GP」に出場し、さらなる注目を集めました。

では、今回のK4-GP出場にあたり、どのような経緯があったのでしょうか。

「K4-GP」出場経緯は？

出場のきっかけについて、株式会社WONDERの担当者は、以下のように語っています。

「きっかけは、1年前のK4-GP開催日に、富士スピードウェイで行われたドレスアップイベントに参加したことです。

その際、作りかけのミニNSXを富士に持ち込み、観客席からレースを眺めながら『来年は完成させてレースに出たい！』と心に決めました。

ちょうどその頃、スーパー耐久でエヴァンゲリオン車両にも乗っている加賀美選手から『Kスポーツを完走すれば、10時間耐久も走れるはず』とアドバイスをいただき、挑戦する決意が固まりました。

それから、Kスポーツに向けてロールバーを組むなど、レギュレーションに合わせて車両を仕上げていきました」

その後、2025年6月8日に袖ヶ浦フォレスト・レースウェイで開催された、軽自動車を中心とした8時間耐久レース「2025 K Sports 8時間耐久 in 袖ヶ浦」に参戦し、無事に完走。

この完走を経て、「TEAM WONDER」として、いよいよK4-GPの舞台へと歩みを進めることとなりました。

今回のK4-GP出場について、担当者は率直な思いを語っています。

「間近でプロドライバーの凄さを体感しました。ただ速いだけではなく、燃費を意識しながらもタイムを出すという、まさに次元の違う走りでした。

その姿に感動しましたし、アマチュアの私たちにとっては最高の学びとなりました。

レースでは、一時はクラス2位まで浮上しましたが、最後にガソリンが尽きてしまい、結果はクラス8位でした。

それでも、『クラッシュもなく、笑いもあって、全員で無事にゴールできた』というゴールの瞬間には、みんなで抱き合って喜び、心から感動しました」

※ ※ ※

今回出場したことで、反響はかなり大きかったそう。担当者は以下のように話していました。

「反響は、K4-GPの公式YouTubeで何回も取り上げてくださり、バッチリ目立ってました。

東北のお客さまからは『ボディキットを購入します。車を作ってほしい』というお問い合わせをいただいたほか、『来年はミニNSXを作って一緒に走りたい』という仲間まで現れました。

ただのレース参戦ではなく、人と人とをつなげ、新しい挑戦の輪が広がっているのを実感しています。

車離れと言われる時代にあっても、こうした活動を通じて若い世代がクルマの楽しさに触れ、走ることの喜びや仲間と挑戦する楽しさを感じてもらえたら最高に嬉しいです」

NS660の存在が広く知られるきっかけとなった今回のK4-GP出場。

担当者は「次も一緒に若者にアピールしようとお誘いいただき東京ゲームショーに出展する事になりました」と語っており、すでに次なる挑戦へと歩みを進めています。

今後も、NS660の展開はもちろん、WONDERの活動にも注目が集まりそうです。