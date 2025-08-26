「自分で渡ったのに…」川を前に尻込みをするワンコがかわいいと3.2万いいねを獲得！
【まさに絵に描いたような尻込み…！】水辺でのワンコの姿があまりにもかわいいと話題
動物が水遊びをする風景はほほえましくてかわいいものがありますが、中には水に入るのが苦手な子も…。
Xで話題になったとあるポストでは、川に入れず立ち往生するワンコの写真が載せられており、ちょっぴり弱気な姿がかわいいと反響を集めています。
飼い主のムイさん（@mui_husky）にポストに対する反響について伺うと「また情けない姿がバズってしまった（笑）と思いました。みなさん変顔や情けない姿がお好きみたいで…」というお返事をいただきました。やはり見る側はギャップに惹かれてしまうのでしょうか…。
そんなムイちゃんですが、水に浸かるのが苦手なわけではないそうで…飼い主さんいわく「お腹が水に浸かるのが嫌みたいです」とのこと。足だけをチャプチャプするくらいの水遊びは大好きなのだとか…！
ちなみに、写真の後の様子が気になり質問してみたところ「この後は私が迎えに行って浅い場所まで誘導して川を渡りました」とムイさん。飼い主さんの手厚い助けを得て、無事川を渡れたムイちゃんにホッとひと安心しました♪
飼い主さんがこの尻込み姿を見たときの感想を伺うと、「自分で渡ったのに何故…に尽きます」とのご返答。どうやらムイちゃんは自分で川を渡り、帰れなくなっていたようで…。写真を撮る前の、川を渡っていたときのムイちゃんの気持ちが気になってしまいます…！
さらにポストを拝見すると、ご家族の足の上で猫のように丸くなっているムイちゃんを発見！甘えている姿があまりにもかわいいです♪ムイちゃんはもしや抱っこがお好き…？と飼い主さんに確認すると「抱っこされるの大好きです。隣に座ると抱っこして！と肩に手を乗せて抱きついてきます」とのこと。甘えん坊さんなのかな？と想像してほっこりしてしまいます。
ただ「かわいいのですが重たいのが辛いところです」とちょっぴりご苦労なところも…。甘えてくれて嬉しい反面大変なところもありますが、それも受け止めてムイちゃんを愛している飼い主さんやご家族を見ていると、とてもほほえましい気持ちになります…！
そんなムイちゃんの性格をお伺いしたところ「マイペースな甘えん坊です。家の中では人間にべったりですが、外でお友達犬に会うとそっちが最優先になり、人間は二の次になる優先順位のはっきりした子です」と教えていただきました。
抱っこが大好きなところも含め、甘えん坊さんなムイちゃんにかわいいなと思いながらも、優先順位がはっきりしているところにマイペースさを感じて思わずクスッと笑ってしまいます。
マイペースで甘えん坊だというムイちゃん。最近あったかわいいエピソードを飼い主さんにお聞きすると「夏休みが終わった主人が久しぶりに出社して帰宅したら数日振りに会ったかのような反応をしていて、なんで今日はいなかったんだよー！おかしい！と言っているようでかわいかったです」とのこと。
夏休み中お家にいたご家族が急にいなくなって寂しくなったのでしょうか。半日の不在でもオーバーにリアクションするのは、ムイちゃんがご家族を信頼して甘えている証拠なんだろうなとこちらもほっこりしました♪
飼い主さんいわく情けない姿がバズるとのことですが、甘えん坊でかわいいムイちゃんの姿もたくさん拝見できる、ムイさんのX（@mui_husky）は必見！かっこいいハスキーのギャップある姿に是非癒されてみては？
文＝SI