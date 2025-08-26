『赤から月見鍋』が今年も サイドメニューも登場でパワーアップ
「赤から」は、9月9日から10月5日の期間で「月見フェア」を開催する。昨年メディアでも話題となった『赤から月見鍋』のほか、お月見をイメージしたサイドメニューも登場する。
【画像】フワフワなメレンゲをのせて自分で仕上げる！『赤から月見鍋』
「月見フェア」のメイン商品『赤から月見鍋』は、赤から鍋にたっぷりのメレンゲと卵黄を自分でのせて完成させる“ふわっとろっ”食感が体験できる新感覚の鍋。お月見シーズン限定の赤からでしか味わえない「作って楽しい！食べておいしい！」というエンターテインメント性がある。さらに今年はお月見をイメージした『月見鶏ささみユッケ』や『月見きつね』も追加され、フェアとしてパワーアップ。期間中は月見鍋のデザインを落とし込んだ「月見ダセーター」が当たるSNSキャンペーン「赤から月見鍋チャレンジ」も開催する。
■「月見フェア」メニュー詳細
『赤から月見鍋』1859円（1人前）
※2人前から注文可
『月見鶏ささみユッケ』759円
定番メニューの鶏ささみのネギ塩和えに濃厚な卵黄を絡めることでさらに旨みが増した一品。
『月見きつね』429円
赤から鍋の人気具材の「油揚げ」をカリっと焼き上げ、卵黄と甘辛ソースがあわさった味わいはやみつきの旨さ。
※価格は全て税込
