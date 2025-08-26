橋本環奈＆眞栄田郷敦ら、サプライズ登場 中高生100人大絶叫「ぎゃー！」「うそっ！」
映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』（9月5日公開）学校プレミアが26日、東京・青稜中学校・高等学校で行われ、俳優の橋本環奈、眞栄田郷敦、櫻井海音、安斉星来、鈴木福、本田真凜、吉田剛明がサプライズで登場した。
【写真】キュートにハートポーズ！真っ赤なドレスで笑顔をみせる橋本環奈
イベントには、原祐樹氏（プロデューサー）も登壇。中・高生は、原氏による特別講座だと知らされていた。原氏から“特別なプレゼント”として、キャスト7人が登壇した。
突然の出来事に、中高生は一瞬フリーズする場面も。お手本のような二度見をした後、「えっ！」「ぎゃー！」「うそっ！」と大絶叫。橋本が「映画楽しんでいただきましたか？」と問うと、「はーい！」「楽しかったです！」と大盛り上がり。眞栄田もあいさつをするだけで大歓声を受け、「一緒に『カラダ探し』を盛り上げていければうれしいです」と呼びかけた。
本作は、小説創作プラットフォーム「エブリスタ」で人気No.1の携帯小説作品として話題となり、2014年には村瀬克俊氏による漫画版が漫画誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）で連載、同サービスで累計閲覧数1億回を初めて突破した人気作品に。22年に実写映画化され、10代・20代の男女から絶大な人気を集め、興行収入11.8億円を記録した。
前作に引き続き、主人公・森崎明日香役で橋本が主演し、高広役の眞栄田が出演。新たに“カラダ探し”に巻き込まれる5人の高校生役として、櫻井、安斉、鈴木、本田、吉田が出演する。
