『黒猫と魔女の教室』作者、美人妻と池袋デートで照れ 巨大ポスター前で奇跡の6ショット「比較で奥さんに並んで貰った」
漫画『寄宿学校のジュリエット』作者・金田陽介氏が、自身のXを更新し、妻と池袋デートしたことを報告した。
【写真】美人オーラやばい！金田陽介の妻＆ヒロインの6ショット
金田氏の最新作『黒猫と魔女の教室』は現在、「マガジンポケット（講談社）」にて2022年3月16日より連載中。先日、2026年にテレビアニメ化されることが発表され、今回は池袋で巨大な告知ポスターが掲出された。
その様子を見に行った金田氏は「池袋の猫魔女ポスターめちゃデカかった！比較で奥さんに並んで貰った（照れ）」と美人オーラあふれる妻と大型ポスターに描かれたヒロイン5人を撮影した。
『黒猫と魔女の教室』は魔法学園ファンタジーで、「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えず、憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れ、魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑が完全一致し、秘密の師弟関係が結ばれる…というストーリー。
