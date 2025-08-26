大丸梅田店、大規模リニューアルで一部フロア閉鎖へ 来年4月からB2〜9階の営業に 10〜15階は終了・引き継ぎ【概要】
大丸梅田店は26日、公式サイトを通じ、大規模リニューアルに伴う一部フロア閉鎖を発表した。
【画像】大丸梅田店→「ルクア サウス」への継続出店一覧
公式サイトに「大丸梅田店 大規模リニューアルに伴う一部フロア閉鎖のお知らせ」を掲載。「平素より大丸梅田店をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。このたび、大丸梅田店が入居する『サウスゲートビルディング』において、大規模リニューアル工事を実施する運びとなりました」と報告。
具体的に「2026年4月から、大丸梅田店は地2階から9階までを運営し、これまで以上に魅力ある施設づくりを推進してまいります」とし、「10階から15階については、JR西日本SC開発株式会社が運営を担う『LUCUA SOUTH（ルクア サウス）』として、新たな商業施設が誕生します」と伝えた。
その上で、フロアリニューアルは段階的に進めるとし、10階から15階の営業終了日を掲載。「これに伴い、展開中の一部ショップおよびサービスは終了、または他のフロアへ移転となります」とした。また、「LUCUA SOUTH」は2026年4月初旬に開業予定で「ポケモンセンター オオサカ」などを引き継ぐ。
■10階〜15階の営業終了日
10階 ベビー／子供服＝2025年12月21日（日）
11階 時計／宝飾／ブライダル／アートギャラリー＝2025年11月16日（日）
12階 リビング＝2025年10月14日（火）
13階 （以下）2026年3月下旬
14階 大丸エキウエダイニング 美食区 レストラン＆カフェ＝2026年3月下旬
15階 大丸ミュージアム（イベントホール）＝2026年3月下旬
■「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」で引き続き営業
13階 カプコンストア＆カフェ ウメダ、ポケモンセンターオーサカ、トミカ・プラレールショップ、ニンテンドーオオサカ、ONE PIECE 麦わらストア
15階 古美術八光堂・なんぼや
【画像】大丸梅田店→「ルクア サウス」への継続出店一覧
公式サイトに「大丸梅田店 大規模リニューアルに伴う一部フロア閉鎖のお知らせ」を掲載。「平素より大丸梅田店をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。このたび、大丸梅田店が入居する『サウスゲートビルディング』において、大規模リニューアル工事を実施する運びとなりました」と報告。
具体的に「2026年4月から、大丸梅田店は地2階から9階までを運営し、これまで以上に魅力ある施設づくりを推進してまいります」とし、「10階から15階については、JR西日本SC開発株式会社が運営を担う『LUCUA SOUTH（ルクア サウス）』として、新たな商業施設が誕生します」と伝えた。
■10階〜15階の営業終了日
10階 ベビー／子供服＝2025年12月21日（日）
11階 時計／宝飾／ブライダル／アートギャラリー＝2025年11月16日（日）
12階 リビング＝2025年10月14日（火）
13階 （以下）2026年3月下旬
14階 大丸エキウエダイニング 美食区 レストラン＆カフェ＝2026年3月下旬
15階 大丸ミュージアム（イベントホール）＝2026年3月下旬
■「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」で引き続き営業
13階 カプコンストア＆カフェ ウメダ、ポケモンセンターオーサカ、トミカ・プラレールショップ、ニンテンドーオオサカ、ONE PIECE 麦わらストア
15階 古美術八光堂・なんぼや