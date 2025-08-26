GoogleのNotebookLMで音声付き動画にまとめてくれる「ビデオ概要」機能が日本語を含む80言語を新たにサポートへ
GoogleがAI情報収集ツール「NotebookLM」で、ノートブックの内容を動画にまとめる「ビデオ概要」が日本語を含む80言語に対応することを発表しました。
Google’s NotebookLM updates Audio and Video Overviews
https://blog.google/technology/google-labs/notebook-lm-audio-video-overviews-more-languages-longer-content/
NotebookLMの使い方は以下の記事を読むとよくわかります。
ダラダラ長いYouTube動画をGoogleの無料AIノート「NotebookLM」でサクッと要約して短時間で理解可能にする方法＆「ながら聞き」できる音声ポッドキャストの生成方法 - GIGAZINE
ビデオ概要は2025年7月に登場した機能で、ノートブックの内容をまとめた動画を生成してくれます。
たとえば以下は、総務省文化庁著作権課が公開している「(PDFファイル)AIと著作権」と「(PDFファイル)AI利活用ガイドライン〜AI利活用のためのプラクティカルリファレンス〜」をNotebookLMに読み込ませたところ。中央の「チャット」欄には読み込ませた文書の概要が記されています。
右上にある「設定」から「出力言語」を選択。
「日本語」を選択して「保存」をクリックします。
右カラムの「Studio」から「動画解説」をクリック。
すると、動画が生成されます。
生成された動画はこんな感じ。ただし、日本語への対応は記事作成時点ではまだで、動画の内容はすべて英語で生成されています。
なお、80言語対応は「今週中」とのことで、2025年8月内には実装される模様です。
GREAT NEWS for our multilingual users! Rolling out this week:
1) Video Overviews in all 80 supported languages
2) Short & Default length controls for non-English audio overviews- so you should start seeing longer AOs!
Because great ideas shouldn't get lost in translation ???? pic.twitter.com/gtCTrEMrTw— NotebookLM (@NotebookLM) August 25, 2025