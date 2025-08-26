TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Á´ÊÆ³ÆÃÏ¤ËÂ¨»þ¡¢ÇÉ¸¯¤Ç¤­¤ë½£Ê¼¤ÎÀìÌçÉôÂâ¤òÁÈ¿¥¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥Ø¥°¥»¥¹¹ñËÉÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤·¡¢25Æü¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¼£°Â¤¬°­²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§Äê¤¹¤ëÃÏ°è¤Î¼£°ÂÂÐºö¤Ë¤¢¤¿¤é¤»¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ì±¼çÅÞÆâ¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¯¡¢¼¡¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÃÎ»ö¤¬¤¤¤ëÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë°Õ¸þ¤â¼¨¤·¡¢Ì±¼çÅÞ¤Î¼£°ÂÂÐºö¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£