【U18日清食品トップリーグ2025 男子】福岡第一高等学校 95ー63 八王子学園八王子高等学校（8月23日／長崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA）

【映像】ノールックパスで守備翻弄の瞬間

福岡第一高等学校（福岡県）の“宮本ツインズ”が神パス2連発で守備を引き裂いた。流れるようなプレーにファンたちが興奮している。

8月24日に行われたU18日清食品トップリーグ2025で福岡第一は、八王子学園八王子高等学校（東京都）と対戦し、95ー63で勝利した。

12ー12の同点で迎えた第1クォーターの残り5分19秒、弟の宮本耀が、ペイントエリアに入ってきた兄の宮本聡にスキップパスを通す。阿吽の呼吸でディフェンスを突破すると、宮本聡はノールックパスで藤田悠暉のシュートをお膳立てした。

このプレーにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちが反応。「宮本ツインズの神プレーきた」「ナイススキップパスからのノールックパス」「プレー選択が河村みたい」「福岡第一のPGは面白い選手が育つね」「あそこでノールックパスはうまい」「宮本兄弟が一気に流れを作ったな」と称賛のコメントが並んでいる。

この試合で宮本聡は、18分55秒のプレータイムで12得点1リバウンド6アシスト5スティール。宮本耀も18分55秒のプレータイムで、10得点2リバウンド4アシスト1スティールと、双子の兄弟揃っての活躍を見せた。

（ABEMA／U18日清食品トップリーグ2025）