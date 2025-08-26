ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「食べてにこにこ笑顔になるのです♪（＾Ｏ＾）」【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「食べてにこにこ笑顔になるのです♪（＾Ｏ＾）」と題し、「いただきものの桃ゼリーを食べました♪」と投稿。

続けて、「ゼリーと言うより、限りなく桃です♡」と綴りました。





津久井さんは、「しかも大きいのです…ど〜しても丸々１個食べたくて

機会を伺っていたのです（笑）」と投稿。そして、「美味しく完食しました〜♪ 出されたものは残さず食べるがモットーなのです♡ 食べて美味しくて笑顔になりました♪（＾Ｏ＾）」と締めくくっています。









津久井教生さんは、２024年10月10日のブログで、「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。

【担当：芸能情報ステーション】