冬らしい華やかなツイード素材のポーチが付き！ハーバー研究所『パピヨンプリズムコレクション』

ハーバー研究所は、心が華やぐ2025年冬の限定コフレ『パピヨンプリズムコレクション』を、2025年10月20日(月)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で新発売します。

ハーバー研究所は、心が華やぐ2025年冬の限定コフレ『パピヨンプリズムコレクション』を、2025年10月20日(月)より通信販売および全国のショップハーバーにて数量限定で新発売します。

美しく成長していく蝶が、花から花へ舞うように。

蝶の美しさや繊細さを表現した『パピヨンプリズムコレクション』は、上品なキラめきに心がときめき華やぐこの冬限定のコフレ。

見る角度によって偏光パールがチラっと繊細に輝く「パピヨンパール」を配合した、パウダーコンシーラー、アイカラー、リップの限定3アイテムと、定番品のBBクリーム「薬用スキンケアスクワBB」に加え、冬らしい華やかなツイード素材のポーチが付いた特別なセットです。

限定3アイテムに配合の「パピヨンパール」は、偏光パールが光を拡散し、内側から発光するような自然なツヤと透明感※2を生み出し、重ねるほどに深みと奥行きのある目元、華やかな印象を演出するリップが全体をバランスよくまとめ、優雅で華やかな印象へ。

この冬だけの特別なコフレでホリデーメイクを楽しめます。

《パピヨンパールとは》

見る角度によって蝶の羽ばたく羽のように輝きが変化する微細な偏光パール。

シルバー、淡いブルー、淡いパープルパールをメインに、光を拡散しツヤと透明感を生み出します。

※1 酸化チタン、マイカ、シリカ、酸化スズ、ホウケイ酸(Ca／Al)、ホウケイ酸(Ca／Na)、合成フルオロフロゴパイト(すべて着色剤)

※2 メイクアップ効果による

※3 防腐剤パラベン、石油系界面活性剤、合成香料、鉱物油、タール系色素無添加

■『パピヨンプリズムコレクション』 商品概要

◎薬用スキンケアスクワBB ＜化粧下地・ファンデーション＞

［医薬部外品］ 25mL SPF22/PA+++

1本でベースメイクが完了する定番品で人気のスキンケアBB。

保湿成分スクワラン、レモンバームエキス※4などの美容液成分と有効成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、肌荒れを防ぎナチュラルで美しい肌に整えます。

お色は2色(ナチュラルオークル01／ナチュラルベージュ02)から選べます。

［販売名］薬用 スキンケアS BB NO01、薬用 スキンケアS BB NB02

『薬用スキンケアスクワBB』2色

◎パピヨンパウダーコンシーラー＜コンシーラー＞専用ブラシ付

厳選した4色のカラーが影や色ムラ、くすみをカバー。

自然なツヤと透明感を演出し、厚塗り感なく、まるで素肌のような仕上がりに。

スクワラン、カミツレ花エキス、アルガンオイル※5の3種の保湿成分を配合し、しっとりと肌に密着します。

※定番品のパレットケース(M)と同じサイズなので、使用後はモイストセラムアイカラー、モイストセラムチークカラー、ナチュラルアイブロウパウダーのケースとして使用できます。

『パピヨンプリズムコレクション』パピヨンパウダー

◎パピヨンアイパレット＜アイカラー＞専用チップ付

蝶の美しい羽根の色合いをイメージしたアイカラー。

重ね方によってさまざまな印象の変化を楽しめるパレットです。

※定番品のパレットケース(S)と同じサイズです。

〔メインカラー(左)ペタルピンク〕 アイホール全体にぼかします。

〔ニュアンスカラー(中央)パールヴェール〕 目頭やメインカラーに重ねてツヤ・立体感をプラス。

〔ディープカラー(右)カームブラウン〕 目のきわに入れ目元を引きしめます。

『パピヨンプリズムコレクション』パピヨンアイパレット

◎パピヨンリップ＜リップカラー＞

ナチュラルローズのカラーが自然な血色感を演出し、うるおいのある唇に導く唇用美容液。

上品なツヤとパールの反射効果により立体感が生まれ、ふっくらとした唇に。

3種の保湿成分※6配合で、みずみずしいうるおいが長続きします。

『パピヨンプリズムコレクション』パピヨンリップ

◎オリジナルツイードポーチ

高級感のあるツイード生地で仕立てたポーチ。

金の色糸を使用した華やかなツイード生地に、ファスナーにはコレクションのテーマ『パピヨン』をモチーフにしたチャーム付き。

内側には小物の仕分けに便利なポケット付きで、使いやすさにもこだわりました。

(素材：ポリエステル、合成皮革、亜鉛合金／サイズ：縦約7cm×横約17cm×マチ約7cm／中国製)

『パピヨンプリズムコレクション』オリジナルツイードポーチ

※なくなり次第、終了となります。

■【予告】 『パピヨンプリズムコレクション』 体験会・予約受付

2025年10月20日(月)の限定発売に先駆けて、全国のショップハーバーでは、『パピヨンプリズムコレクション』の体験会・予約受付を行います。

ご来店の方に、セットに入っている『薬用スキンケアスクワBB(ナチュラルベージュ02)』のサンプルをプレゼントします。

期間 ：2025年10月1日(水)〜10月19日(日)

対象店舗：全国のショップハーバー

※予約受付は先着順となります。

※期間中でも、なくなり次第終了となります。

※通信販売・オンラインショップ・セルフコーナーでは実施しておりません。

HABA LABO 銀座

『薬用スキンケアスクワBB』パウチサンプル

※画像はイメージです

※4 メリッサエキス(皮膚コンディショニング成分)

※5 アルガニアスピノサ核油(保湿成分)

※6 スクワラン、カミツレ花エキス、アルガンオイル(パピヨンパウダーコンシーラー、パピヨンアイパレットにも配合)

