県教育委員会は、新潟北高校と豊栄高校を統合して2026年春に新設する高校の名前を『県立碧(あおい)高校』に決定したと発表しました。



県教育委員会は、県立高校再編整備計画に基づき2026年度に募集を停止した上で、新潟北高校の校舎に新たな県立高校を設置するとしていました。県は7月に新設校の名前を県民から募集し、県民への投票なども踏まえて事務局が選定した「碧」と、県民から応募のあった「北栄」の2案に絞られ、「碧(あおい)」に決定しました。



また、校歌の作詞・作曲は長岡市出身のアーティスト・琴音さんが担当するということです。碧高校は、デザイン・健康科学・こども福祉など多彩な学びの選択肢を備えた単位制による全日制普通科高校として、2026年度開校する予定です。