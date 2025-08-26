■これまでのあらすじ

家庭環境が複雑で、そのせいかありさは幼なじみのののかを長年にわたり苦しめてしまう。その後、ののかも自分の元を去ってしまい、実家にいることに我慢の限界を迎えたありさは大学2年の時に家を出る。そして母親からは依存され、学費以外の生活費をすべて自分で稼ぐのだった。社会人になり、ゼミ仲間とぐるめサークルに所属したありさ。ある日の飲み会で女友だちが彼氏を連れてくるが、ありさはその彼と目が合ってしまう。



■送っていく!?

■すかさずフォロー■しょうがないよひとり帰って行くありさを「送る」と言って追いかけて来たのは、女友だちの彼氏。初めて紹介された時、目が合ったふたりは一緒に歩いて行きます。飲み会で彼は、恋人であるありさの女友だちに「ごくつぶし」と呼ばれていて…。「みんなの前であんなに言うことないのにね」とやさしくフォローするありさ。すると彼は「よしよしされたい」と言い出して…!?ちょろい!? 大事にしないのが悪い？ 要らなそうだった？ありさは彼が気にいったのか、それともあの女友だちから奪いたかっただけなのか…？真意はハッキリしませんが、ありさが社会人になった今も「地雷を抱えて」いるのは間違いなさそうで…。(あさのゆきこ)