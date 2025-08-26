幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が26日までに、ユーチューバーぷろたんのYouTubeチャンネルに出演。箕輪氏との馴れ初めなどについて赤裸々に語った。

いけちゃんは、不倫騒動の“先輩”であるぷろたんが自身の炎上騒ぎを振り返り「本当に申し訳ないなっていう気持ちと、半分、自分のことが全部（世間に）知れ渡って興奮したというか…」と経験を語ると、「ああ、私も振り切ろうとは思いましたね」と共感。そして「私も興奮しちゃって3日間寝れなかったです。苦しすぎて不安で3日間眠れなくて目バキバキでした」と回想。今回の件で当初、週刊誌から質問状が届き「人生が終わったと思った。青ざめるし、夢かなと思った」と振り返った。

箕輪氏については「出会ったときは、向こうが結婚してるの知らなかったんですよ。知らなかったのと、最初から恋愛しようと思って仲良くなるわけじゃないじゃないですか？なので、本当に何も知らないまま出会って、『あ、気が合うな』と思って段々、仲良くなっていって。話が合うなと思って。悪口の方向性が一緒だった」と意気投合した経緯を説明。「ちなみに、ヤツと出会ったのは半年前なんですよ。最近なんですよ。なのに今までの活動を全部否定されて、今ものすごいつらい気持ちになってる。初対面が去年の年末くらい。仲良くなったのが半年前とか。なんか向こうからサシ飲みに誘われて、それが半年前。意外と最近っていうことを主張したいです。付き合い長かったみたいに思われるのはちょっと嫌だなと思って」と語った。

いけちゃんは先月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。