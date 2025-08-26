【資さんうどん】新作「ねぎどっさり酸辣湯うどん」「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」を期間限定発売
資さんは8月27日、「ねぎどっさり酸辣湯うどん」(780円〜)と「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」(780円〜)を全国の資さんうどん(一部店舗除く)で発売する。
「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」(780円〜)、「ねぎどっさり酸辣湯うどん」(780円〜)
ねぎどっさり酸辣湯うどんは、酢の程よい酸味が利いた玉子・椎茸等の具材入りの「あんかけ」に、ラー油の辛味を加え「酸辣湯」に。そこに、甘辛く炊いた「かしわ」をのせ、香味豊かな「ねぎ」をどっさりかけ、滋味あふれる味わいとした。別添の「ごま」をお好みでかければ、ごま香る風味も楽しめる。
「ねぎどっさり酸辣湯うどん」(780円〜)
ごまだれ野菜天ぶっかけうどんは、「濃厚ごまだれ」をかけたぶっかけうどん。そこに、サクサクに揚げた5種の野菜天(舞茸・なす・ピーマン・かぼちゃ・ごぼ天)を加え、ごまのコクのある味わいをうどんでも天ぷらでも味わえる逸品に仕上げた。
「ごまだれ野菜天ぶっかけうどん」(780円〜)
なお、記事中の価格は九州・山口エリアの店舗価格となる。価格等は販売地域により異なるため各店舗にて確認を。
