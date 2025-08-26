第２子を出産した元カリスマキャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりが、出産直前に撮影したマタニティーフォトを公開した。

２６日までにインスタグラムで「出産前日。最後に記念に撮っていただきました」とつづり、ブルーのドレス姿をアップ。「男の子とわかってからブルーが好きになった私です」と明かした。

フォロワーは「女神みたい」「素敵です」「この細さ 可愛すぎる」「世界一可愛いママ」「天使です」「美しすぎます」「お母さんの顔になりましたね！」と神秘的な美ぼうにほれぼれ。

愛沢はかつて東京・歌舞伎町の伝説的キャバ嬢として知られ、３０歳だった２０１９年にキャバ嬢を引退。テレビ番組でも豪華な暮らしぶりやサクセスストーリーが特集され話題となった。２４年３月に第１子出産を報告。同６月に「私は未婚でシングルマザーです」「パートナーとは娘の事を第一に考えて育児を楽しんでいます」と明かした。そして今月１９日に第２子男児出産を公表。「未婚でシングルマザーっていうのは一般的ではないとは思うんですけれども、こういう選択をしてる人もいるよっていう。だからこそ、発信したい」と思いを語っていた。