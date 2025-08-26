¡Úµð¿ÍÀï¤ß¤É¤³¤í¡Û½éÀïÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¡Ö£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡×¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹ÅçÀï½é¾¡Íø¤Ê¤ë¤«
¡¡µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¤«¤é£´°Ì¤Î¹Åç¤È¥Þ¥Ä¥À¤Ç£³Ï¢Àï¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤Îµå¾ì¤Ç£´·î£±£±¡Á£±£³Æü¤Ë¡ü¡ü¡ü¡¢£µ·î£±£³¡Á£±£µÆü¤â¡ü¡ü¡ü¡££··î£²£¶¡¢£²£·Æü¤Ë¡û¡û¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£ÅÙ¤ÏÏ¢¾¡¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
½éÀï¤Ï¸Í¶¿¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤ÏÄÌ»»£±£³»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£´¾¡£µÇÔ¡£¤³¤Îµå¾ì¤Çµð¿ÍÅê¼ê¤ÎÄÌ»»¾¡Íø¿ô¾å°Ì¤Ï¡¢¡Ò£±¡Ó¿ûÌîÃÒÇ·£±£³¾¡¡¢¡Ò£²¡ÓÆâ³¤Å¯Ìé¡¢ÅìÌî½Ô¤Î³Æ£µ¾¡¤À¤«¤é¡¢ÇòÀ±¤Ê¤é£²°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£Ç¯¤Ï£´·î£±£±Æü¤Ë¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±£°¼ºÅÀ¡¢£µ·î£±£³Æü¤â£²ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£´¼ºÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÅçÀï¤Ï£²»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£±ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£±£´¡¦£°£´¤È¶ìÀï¡£à£³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾á¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½é¾¡Íø¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¢¡£³Ï¢Àï¤ÎÍ½ÁÛÀèÈ¯¡Ê£²£¶Æü¤ÏÍ½¹ð¡Ë
£²£¶Æü¡¡µð¿Í¡á¸Í¶¿¡¢¹Åç¡á¾²ÅÄ
£²£·Æü¡¡µð¿Í¡á¿¹ÅÄ¡¢¹Åç¡áÂçÀ¥ÎÉ
£²£¸Æü¡¡µð¿Í¡áÅÄÃæ¾¡¢¹Åç¡á¹â
¢¡º£¥«¡¼¥É¤ÎÃÏ¾åÇÈ¡¦£Â£ÓÊüÁ÷¡Ê²òÀâ¼Ô¡Ë
£²£¶Æü¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡£±£¸»þ¡Á¡ÊÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡¢¹õÅÄÇî¼ù»á¡Ë
£²£·Æü¡¡£Â£ÓÄ«Æü¡¡¡¡£±£¸»þ¡Á¡Ê¹©Æ£¸ø¹¯»á¡Ë
£²£¸Æü¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡£±£¸»þ¡Á¡Ê»³ËÜ¹ÀÆó»á¡¢ÌîÂ¼¸¬ÆóÏº»á¡Ë