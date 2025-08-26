「バケツのケルヒャー」に新ノズル追加。掃除がもっと楽しくなっちまう！
面倒な掃除もコレらがあれば変わる！
ベランダから浴室、サッシ、自転車などなど。身の回りのあらゆるものを手軽にキレイにできる「バケツのケルヒャー」。
ベランダ掃除、これでいいじゃん。新作｢バケツのケルヒャー｣が手放せない
バケツに水貯めて、水道の約2倍の水圧で、ブシャーっと洗い流せちまうのだ！
という水栓不要、コンセント接続不要というこれまでのケルヒャーの常識を覆す、最強のフットワークを手に入れたケルヒャーですが、さらに変身を残していました。
2種類の新アクセサリ追加でございます。
4つのノズルが1つになって最強に見える「OC 3用 4 in 1 マルチジェット」
まずはこちら、取り替え用ノズル「OC 3用 4 in 1 マルチジェット」。
4つの噴射モードを1つのノズルで切り替えられる多機能ノズルとなっています。このノズルを使うと…
レーザービームが撃てます。強そうすぎて笑う。
こちらは「直噴」モード。こびりついた泥汚れなどをピンポイントで狙いたいときに良さそうですねー。
このモードのほかにも、標準ノズルと同じく扇状に広がる「フラッシュジェット」、広範囲に届けられる「ミスト」や、水やりに特化した「散水」モードを追加。
1つのヘッドで身の周りの用途すべてに応えられる仕様となっています。最高か？
ヒャッハー！泡洗車のターンだ！「OC 3用 フォームジェット」
もうひとつが、水と共に泡を噴射してくれる「OC 3用 フォームジェット」。
もこもこの泡が出るフォームジェットは人気のアクセサリーですけど、そのバケツのケルヒャー対応版ですね。
手軽に広範囲に泡を振りまけるのが最高に気持ちよさそう！
容量は小さめ（0.35L）なので、車でいえばホイール周りですとか、自転車、バイクなどの洗車にマッチしそうだなぁ。
ああ、あと…
網戸やシャッター掃除にも大活躍しそう！
これも便利そうだから買っておきませんか？ 面倒な掃除もあわあわで楽しくなっちゃうよ！
Source: Kärcher（1, 2）