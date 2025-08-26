お菓子やおもちゃがもらえる！オリエンタルホテル 東京ベイ 「ハロウィーンモンスター★グリーティング」
東京ディズニーリゾート・パートナーホテル「オリエンタルホテル東京ベイ」にて、宿泊ゲスト限定の「ハロウィーンモンスター★グリーティング」を開催！
ユニークなモンスターたちがお出迎えしてくれるほか、フォトスポットでの記念撮影やお菓子のプレゼントも実施されます☆
オリエンタルホテル 東京ベイ 「ハロウィーンモンスター★グリーティング」
開催日：2025年10月5日（日）、6日（月）、12日（日）、13日（月・祝）、19日（日）、20日（月）、26日（日）、27日（月）、30日（木）、31日（金）
開催時間：18:00〜19:00、20:00〜21:00
※予約不要、無料で参加できます
内容：モンスターとの写真撮影
※撮影はゲスト自身のスマートフォンなどを使用ください
特典：ハロウィーンのお菓子やおもちゃ
※プレゼントはなくなり次第終了
場所：オリエンタルホテル東京ベイ2階 ウェルカムラウンジ
オリエンタルホテル 東京ベイにて、10月の毎週日曜・月曜とハロウィーン前日の10月30日（木）、当日の31日（金）に、宿泊ゲスト限定イベント「ハロウィーンモンスター★グリーティング」を開催。
開業30周年を迎えたオリエンタルホテル 東京ベイに、この秋、パーティー好きなハロウィーンモンスターが大集合します！
宿泊ゲストが自由に利用できる館内のウェルカムラウンジでお出迎え。
会場は、かぼちゃやランタンなどカラフルな装飾に包まれ、ハロウィーンムード一色に。
「トリック オア トリート！」と元気に声をかけると、お菓子やおもちゃをプレゼントしてもらえます☆
また、開催中は、ホテル2階にフォトスポットも2か所設置。
モンスターたちと一緒に記念撮影も楽しめます。
家族での秋の思い出作りや、お子さんの”初めてのハロウィーン”にもぴったりな、心躍るひとときを過ごせるイベントです！
ハロウィーンフォトスポット
設置期間：2025年9月12日（金）〜10月31日（金）
ホテル2階エントランス近くの日時計下に、ハロウィーン限定のフォトスポットが登場！
開業30周年ロゴ入りの特別バージョンとして、かぼちゃやランタン、おばけのオブジェなどを遊び心たっぷりにあしらい、中央の大きなドアは、異世界への入り口をイメージしています。
大切なハロウィーンの思い出として、写真撮影を楽しめます☆
※宿泊にかかわらず、誰でも利用できます
オリエンタルホテル 東京ベイ 開業30周年
2025年7月に開業30周年を迎えたオリエンタルホテル 東京ベイでは、婚礼、宴会の特別プラン販売や家族や宿泊券が当たるサンクスツリーイベント、毎月実施のレストラン企画などを開催中。
記念ロゴは、ゲストの笑顔、窓から降り注ぐあたたかな光、東京ベイにそよぐ爽やかな風。
そして、それらを大切に抱くホテルスタッフをイメージした大きな手を描き、30周年のスローガンである“Our Heartfelt Thanks”（私たちの心からの感謝）が表現されています。
ゲストや地域の方々とともに“これまでも これからも”時を重ね続けていきたいという想いが込められた、四季を思わせる多彩な色が用いられています。
いつもとは違う、ホテルでの楽しい特別なハロウィーンイベント！
オリエンタルホテル東京ベイの宿泊ゲスト限定「ハロウィーンモンスター★グリーティング」は、2025年10月の毎週日曜・月曜とハロウィーン前日の10月30日（木）、当日の31日（金）に開催です。
※イベント内容は予告なく変更となる場合があります
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post お菓子やおもちゃがもらえる！オリエンタルホテル 東京ベイ 「ハロウィーンモンスター★グリーティング」 appeared first on Dtimes.