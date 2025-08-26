『丸亀製麺かき揚げ総選挙2025』結果発表 1位は約4万票獲得の“ごちそう感たっぷり”なかき揚げ
讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「25周年丸亀ニコニコプロジェクト」の中の企画の一つとして『丸亀製麺かき揚げ総選挙2025』を実施した。
同企画は、かつての販売商品、そして開発しつつも販売に至らなかった総数70種類以上のかき揚げの中から25種類を厳選し、消費者からの投票結果をもとに、上位5位までを全国で販売するもの。5月20日から6月19日の投票期間中に16万9180票もの投票があり、3万9723票を獲得した『海老とほたてのかき揚げ』が、“推しかき揚げ”1位に選ばれた。また、2位から5位に選ばれたかき揚げについても発表する。
今回の投票で選ばれた上位5品のかき揚げは、9月から来年1月の5ヶ月間にわたり、1種類ずつ全国の丸亀製麺にて販売する。
■『丸亀製麺かき揚げ総選挙2025』ベスト5
1位：『海老とほたてのかき揚げ』3万9723票
販売開始日：9月2日（火）
販売価格：290円
ぷりぷりの海老とほたてが楽しめる、ごちそう感たっぷりのかき揚げ。口いっぱいに広がる魚介の旨みに、思わず笑みがこぼれるぜいたくな味わい。毎日粉から打つもちもちの食感のうどん、店内で引く香り高いだしとも相性抜群。
2位：『ごぼうのかき揚げ』1万3616票
販売開始日：10月2日（木）
販売価格：230円
一口食べれば口いっぱいにごぼうの旨みと香りが広がる。噛めば噛むほどに、ごぼうのおいしさに目覚める一品。
3位：『ちくわ磯辺紅ショウガかき揚げ』1万0680票
販売開始日：11月2日（日）
販売価格：230円
ちくわとあおさの組み合わせは、うどんやだしとも相性抜群。紅ショウガの爽やかな酸味とピリっとした辛みがアクセント。
4位：『コーンとチーズのかき揚げ』9768票
販売開始日：12月2日（火）
※12月28日（日）〜31日（水）の期間は販売なし
販売価格：290円
コーンの甘さとチーズの塩気、香ばしい味わいがやみつきに。
5位：『えびアボカドかき揚げ』8409票
販売開始日：2026年1月4日（日）
販売価格：290円
ぷりっとしたえびとアボカドのとろける食感が楽しい一品。
※価格は全て税込
