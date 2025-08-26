乃木坂46菅原咲月＆川崎桜「bis」裏表紙にペアで登場 筒井あやめプロデュースのファッション企画・3ショット共演も
【モデルプレス＝2025/08/26】乃木坂46の菅原咲月と川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が、9月1日発売の『bis』秋号（光文社）に登場。ペアで裏表紙を飾る。
【写真】乃木坂46筒井あやめ、透明感溢れる表紙
秋号の表紙を飾る筒井あやめとの3ショットの撮影やトークに加え、2人のスタイリングからヘアメイクまでを筒井がプロデュースするファッション企画にも登場。筒井を敬愛してやまない2人は、今回の3人での撮影をとても楽しみにしていたそう。「あやめしゃんプロデュースのコーナーがあるとか、いろいろ考えてくれてるというのも聞いて、撮影が楽しみで仕方なかったです」（川崎）、「夢かと思いました。ちょうどそのとき隣にメンバーの井上和がいて、思わず肩をバシバシ叩きながら『ちょっと聞いてー！』って（笑）。誰かにこの喜びを伝えたくなるくらい、うれしかったです」（菅原）とコメント。
筒井プロデュースでは、2人の"新しい輝き"にフォーカス。川崎は、全身ブラックにリムレスメガネで強い女の子感をイメージ。菅原は、ダボッとしたパーカーにシャツとプリーツミニを重ねて、海外のスクールガール風に変身している。「ふわふわしたさくたんも好きなんですけど、ダークな雰囲気のさくたんも見てもらいたいと思って
考えました。華奢な咲月にはオーバーサイズのパーカに短めのボトムスを合わせて、スクールガール風にしてみました」（筒井）と紹介。3人でのトークでは、筒井から見た川崎、菅原の魅力や、川崎、菅原だけが知っている筒井の秘密など和気あいあいとしたエピソードが満載である。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
