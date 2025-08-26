NEWS増田貴久、“渋谷の冬の風物詩”盛り上げる「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」応援アンバサダー就任
【モデルプレス＝2025/08/26】NEWSの増田貴久が、12月13日から25日まで、東急シアターオーブ（渋谷ヒカリエ11階）で開催される「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド 2025」の応援アンバサダーに就任した。
【写真】NEWS増田、ハワイ旅行楽しんだお相手との2ショット
東急シアターオーブは、自身もこれまでに何度も立っている舞台。そんな東急シアターオーブで2016年日本初演以来、“渋谷の冬の風物詩”として愛されてきた本公演を盛り上げ、その魅力を語っていく（※本公演への増田の出演はなし）。
「ブロードウェイ クリスマス・ワンダーランド」は、歌とダンス、スケートショー、そしてサンタクロースの登場など、息つく間もないパフォーマンスにワクワクと感動が止まらない、まさに“劇場で楽しむクリスマス”。アメリカから来日する実力派シンガーたちが歌うクリスマスソング、ダンサーたちの一糸乱れぬラインダンスやタップダンス、煌びやかな衣装など、本場アメリカの豪華でクラシカルなクリスマスショーの魅力と、日本を代表するテーマパークショークリエイターの金谷かほりが手掛けた演出、LEDを駆使した映像、精巧な舞台セットが融合し、ここでしか味わえないドラマチックなクリスマスの世界が劇場全体を包み込む。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】NEWS増田、ハワイ旅行楽しんだお相手との2ショット
◆増田貴久、応援アンバサダー就任
東急シアターオーブは、自身もこれまでに何度も立っている舞台。そんな東急シアターオーブで2016年日本初演以来、“渋谷の冬の風物詩”として愛されてきた本公演を盛り上げ、その魅力を語っていく（※本公演への増田の出演はなし）。
【Not Sponsored 記事】