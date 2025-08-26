鈴木亮平、江口洋介＆高杉真宙と“密着ブランコ” 「ぎゅうぎゅうで可愛い」「すっごい狭そう」「何これ尊い!!!」
俳優の鈴木亮平（42）が25日、自身のインスタグラムを更新。映画『劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜 南海ミッション』で共演した江口洋介（57）、高杉真宙（29）との“密着”ブランコショットを公開した。
【写真】「ぎゅうぎゅうで可愛い」鈴木亮平＆江口洋介＆高杉真宙の“密着ブランコ” ショット
鈴木は「『TOKYO MER BBQミッション』牧志先生と常盤くんと。みんなで足の動きを合わせて、自力で漕ごうとしたけどダメでした……三人ブランコの難易度高杉」とユーモアあふれるコメントとともに、大きなブランコに乗る3ショットを披露した。
3人ともサングラスをかけて、クールにブランコを楽しんでいるように見えるが、中央に座った高杉は、体の大きい江口と鈴木に挟まれて窮屈そう。2枚目では、3人で下を見つめる姿もアップ。3人の和やかな関係性が垣間見られた。
この投稿を見たファンからは「男子3人可愛いブランコ姿にキュンとしました 高杉君が若干狭そうにしてるのにもジワジワきます」「何これ尊い!!!」「ぎゅうぎゅうで可愛い」「すっごい狭そう」などとコメントが寄せられている。
