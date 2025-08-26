日向亘、フォトブックのカウントダウン企画始動 アナザーカットも公開
俳優・日向亘のフォトブック『日に向かって、』（ワニブックス）が、9月10日に発売される。それに先立って、26日から本人SNSにてカウントダウン投稿がスタートすることが発表された。
【収録カット】無邪気すぎ！雪に両手を広げダイブする日向亘
今作は、2024年3月18日に20歳を迎えた日向を春・夏・秋・冬の四季を通して追いかけ、少年から大人へと変化していく貴重な1年を収めている。カメラマンである松井綾音氏とは自然な距離感で撮影。季節ごとにあらゆる場所で無邪気に楽しむ姿はもちろん、何気ない日常の姿など、さまざまな表情を見せている。冬には地元・群馬での撮影にも挑み、実家の愛犬も初登場。20歳という、記念すべき1年を撮りためたメモリアルな1冊となる。
発売に向けて、26日から本人のインスタグラムで発売までのカウントダウン投稿を実施する。フォトブックのアザーカットやサイン入れ動画風景を公開するほか、ライブ配信も開催する予定。
