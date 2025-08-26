鷲見玲奈、ミニスカで美脚披露 ゴルフウェア姿に「爽やかで素敵」「似合う」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が25日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェア姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】鷲見玲奈、ゴルフウェアで美脚スラリ
鷲見は「テーラーメイドのNEWクラブ、またすごいのが出ました」と新しいゴルフクラブについて説明し、プレイ中の写真を公開。また、ゴルフウェア姿の全身ショットも披露し、ノースリーブシャツとミニスカートを着用してほっそりとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「爽やかで素敵」「ゴルフウェア似合う」「スタイル抜群」「美脚すぎる」「一緒にゴルフ行きたい」「笑顔に癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
