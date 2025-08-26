森香澄「ずっとデートに誘われてる」人気芸人の名前を暴露「お笑いとか語るタイプの人」

8月25日（月）に放送された『くりぃむナンタラ』では、「ボケ禁止！真面目に答えよう」を実施。普段笑いばかりに走りがちな芸人たちが、プライベートに関する質問にボケなしで答える珍企画に挑んだ。

【映像】森香澄、芸人からの猛アプローチ告白「ずっと断ってます」

質問内容は「今ハマっている趣味は？」「カラオケデートで歌う曲は？」「プレゼントして1番喜ばれたものは？」など。普通のトーク番組ではあまり聞かれない切り口に、芸人たちも戸惑い気味だ。

田渕章裕（ちょんまげラーメン）は軽くボケを挟もうとしたが、進行役の有田哲平から「いらないです」と制止され、長谷川忍（シソンヌ）も「面白くなりそうだったらやめて」と釘を刺される。スタジオにはいつもと違う妙な空気が流れた。

実はこの企画、別室で森香澄が芸人たちの回答をモニタリングし、採点するという裏の仕掛けがあった。「森香澄選手権」と題し、回答ごとに10点満点で評価していたのだ。

「今ハマっている趣味は？」と聞かれた場面では、「競馬」と答えた上田晋也に「私も競馬やってたので、これはだいぶ評価高い」と9点をつけ、「一番の宝物は？」という質問に「家族」と答えた長谷川にも9点を与えるなど、自分の価値観とマッチする回答には高い点数をつけていた。

一方で、気に入らない回答には容赦なく低い得点をつける場面もあった。

「カラオケデートで歌う曲は？」という質問に、田渕はウルフルズの『笑えれば』を挙げ、「歌詞の内容がお笑い芸人のことを歌ってるよう。芸人やお笑いっていう仕事が好きなんだなっていうことを、ウルフルズさんに代弁してもらってるみたい」と熱く語った。

しかし森はこの語りを気に入らなかった様子で、1点と低評価。「この人、きっとお笑いとか語るタイプの人だ。曲を利用しないでください！」とバッサリ切り捨てた。

さらに森は「田渕さんには今もずっとデートに誘われてる」と暴露。「ずっと断り続けている」とも明かし、スタジオを笑わせた。本人は「採点には関係ない」と否定したが、田渕との相性はあまり良くないようだ。

続いての質問「浮気のラインはどこから？」では、森が「相手に言えなくなったら」と答えたのに対し、田渕は「2人きりで遊ぶ」と主張。「飯食っているだけかもしれないですけど、信用するにはなかなか難しいんじゃないか」との持論に、森は「ちょっとしんどいですね。友だちもいるので」と2点をつけた。

最後まで意見が噛み合わず、2人の価値観の違いが際立っていた。