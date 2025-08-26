松島聡、姉のtimelesz推しメン明かす「僕のねえねは…」
【モデルプレス＝2025/08/26】timelesz（タイムレス）の松島聡が8月25日、ラジオ番組「レコメン！」（文化放送／毎週月〜木曜よる10時〜）内の番組「timeleszのQrzone」（文化放送／月曜深夜0時5分〜）に橋本将生とともに出演。姉の推しを明かした。
【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー
ファン層について話題となると、橋本は「あんまりわかってない。どういう層が応援してくれてるのかライブ中もしっかり見れたらいいんですけど、そこまでまだ冷静でいれてない」と自身のファン層について口に。すると松島は「僕のねえね（姉）はライブを観て、皆もちろん素敵だけど特に将生くんがいいと」と松島の姉が橋本推しだと明かした。
さらに松島は「僕のねえねは仮面ライダー好きなんで、そこもやっぱり株が爆上がり」と仮面ライダー好きで変身シーンの真似も披露している橋本と姉の共通点を明かし、「でもねえねも人間なんで推し変することもあるということで」といたずらっぽく続けると、橋本は「そうなったらまた変身するんで。推し変したら言ってください」と返し松島を笑わせた。（modelpress編集部）
